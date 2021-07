Pastoor Steijaert geïnstalleerd in de Franciscusparochie Asten-Someren: ‘ik voel me erg welkom’

Kale vlakte in centrum Asten: Biblio­theek, gemeen­schaps­huis en wel­zijnspand gesloopt

7 juli ASTEN - Ruim tien weken na de eerste hap uit de gebouwen aan de Kerkstraat in Asten is er bijna niets meer over van het oude gemeenschapshuis de Klepel, de bibliotheek en het pand van welzijnsinstelling Onis. Wat resteert is een kale vlakte omheind met hekken die nieuwsgierigen op enige afstand moeten houden.