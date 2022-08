Pastor Van Eerd verhuisd naar Deurne; laatste geestelijke die in Liessel woonde

LIESSEL - Pastor Eugène van Eerd uit Liessel woont sinds 16 juli in de nieuwe pastorie Landzicht in Deurne. Dat betekent dat de pastorie in Liessel nu onbewoond is. Het gebouw zal in september bij inschrijving verkocht worden.

Pastoraal gezien verandert er volgens het parochiebestuur verder voorlopig niets in Liessel.

De verhuizing van pastor Van Eerd naar Deurne kwam in beeld toen pastoor Paul Janssen in 2019 Huize Landzicht in de Stationsstraat kocht. Een van de redenen was het achterstallig onderhoud aan zowel de pastorie in Deurne als die in Liessel.

Praktische keuze

Volgens de pastoor was het een praktische keuze om met z’n tweeën in hetzelfde pand te gaan wonen. ,,Dat is efficiënter en zuiniger. In Huize Landzicht is voldoende ruimte voor twee woningen en een vergaderruimte”, verklaarde hij destijds. Inmiddels is pastoor Janssen naar Den Bosch verhuisd. Zijn opvolger pastoor Dieter Hedebouw zal de nieuwe huisgenoot van pastor Van Eerd zijn.

Quote Voor de inwoners van Liessel verandert er niet veel op parochiaal gebied Pastor Van Eerd

,,Voor de inwoners van Liessel verandert er niet veel op parochiaal gebied”, verzekert pastor Van Eerd. ,,Elke morgen om acht uur draag ik een eucharistieviering op, van maandag tot en met vrijdag. Dat blijf ik doen.”

De kerkdiensten op zondag en de missen in Ons Plekske gaan gewoon door. Volgens bestuurslid Tonny Michels van de parochie Heilige Willibrord Deurne, geldt dat voorlopig ook voor het spreekuur op vrijdagochtend in Liessel. Tonny Michels: ,,Sinds corona is de aanloop minimaal. We zijn aan het aftasten, komen er nog mensen, is er nog behoefte aan of moeten we het anders gaan doen? Maar zover zijn we nog niet. We doen alles stap voor stap.”

Verder benadrukt ze dat er geen sprake is van bijzondere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld zoals in Helenaveen waar momenteel een herbestemmingsproject voor de kerk onderzocht wordt. ,,Dergelijke plannen zijn in Liessel niet aan de orde. Wat de toekomst zal brengen op de lange termijn weet natuurlijk niemand.”

Eigen invulling

Wat er na de verkoop met de pastorie gaat gebeuren is afwachten. ,,Het gebouw wordt verkocht, de nieuwe eigenaar kan er naar eigen idee invulling aan geven. Daar hebben wij geen invloed op”, aldus Tonny Michels.

De pastorie in Liessel is vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd op de fundamenten van de oude pastorijwoning. Deze was door oorlogsgeweld totaal vernield. De in landelijke stijl gebouwde nieuwe ambtswoning werd in maart 1946 opgeleverd. Pastor Van Eerd woonde er elf jaar. Vooralsnog zal hij de geschiedenis ingaan als de laatste geestelijke die in Liessel woonde.