Pastorietuin is voor Eindse gemeenschap: ‘Dit schouwspel mogen wij de mensen niet onthouden’

SOMEREN-EIND Konijntjes en eekhoorntjes hebben vrij spel in de Pastorietuin in Someren-Eind. ,,Dit schouwspel mogen wij de Eindse mensen niet onthouden. De tuin wordt opengesteld.”

De dieren worden niet gestoord door het voorbijrazend vrachtverkeer van de Nieuwendijk. ,,Dit schouwspel mogen wij de Eindse mensen niet onthouden, dus gaan we de tuin voor hen openstellen”, vertellen drie leden van klusgroep, Nooit Verrig, Piet Leenders, Leo Swinkels en Frans Knoops.

In 2019 kochten ruim 90 participanten de Pastorie. Het idee is om het gebouw te gebruiken onder de naam ‘Herberg de Pastorie.’ ,,Begin 2020 mochten wij onze eerste gasten ontvangen in onze verbouwde Pastorie. Liefst zeven slaapkamers met in totaal 20 slaapplekken en een wasruimte met douches. De tegeltjesvloer in de keuken en de plankenvloer in de huiskamer zijn schoongemaakt. Beide vertrekken ademen nog steeds de sfeer uit van 1931 toen de Pastorie is gebouwd.”

Toen kwam corona

De eerste reacties van bezoekers zijn vermeld in het gastenboek. ‘Heerlijk dat er zoveel plek is om te wandelen en om te spelen voor de kinderen, we komen zeker nog een keer terug’. Maar toen kwam corona. Sinds die tijd is het gebouw niet meer verhuurd geweest. ,,Wel even aan een aantal jongeren met een beperking die taarten bakten, door ons sociale gezicht te tonen hebben we daarvoor veel complimenten mogen ontvangen.”

De Pastorie behouden voor de Eindse gemeenschap is altijd de rode draad geweest. ,,Maar ideeën van ons kunnen nu niet worden uitgevoerd. Een repetitieruimte verhuren aan verenigingen was er een van. Maar ook het aanbrengen van muurisolatie en het plaatsen van dubbel glas kon niet doorgaan, simpelweg omdat daar de inkomsten van het herbergbezoek voor gebruikt zou worden en die waren er niet”, leggen de heren uit. ,,Maar de gemeente Someren heeft een potje dat bestemd is voor onderhoud van monumentale gebouwen en dat is onze pastorie. Daar wachten wij nu op.”

De werkzaamheden worden nu naar buiten verplaatst. ,,De klusgroep is druk bezig om de Pastorietuin toegankelijk te maken voor de gemeenschap van Someren-Eind. Er zijn al paden met houtsnippers bedekt en voorbereidingen gemaakt om het hoofdpad met Limburgse stol te verharden. Dat is om ook rolstoelers te laten genieten van de tuin.”

Nonnenpad en Liefdespad

Vanaf de grote rode beuk kunnen de wandelaars een keuze maken uit twee routes. ,,Het Nonnenpad dat vernoemd is naar de kloosternonnen uit ’t Eind die daar, samen met de legendarische ‘Witte pater’ al wandelend de breviergebeden lazen. En achter de dicht begroeide rododendrons geeft een bordje aan dat men het Liefdespad betreedt.”

Ook wordt er een verplaatsbare overkapping geplaats waaronder optredens kunnen worden verzorgd. ,,Als het straks weer mag, verheugen wij ons op muzikale optredens van de harmonie en zangverenigingen. Natuurlijk met veel Einds volk en als die ideeën hebben voor nog andere activiteiten, het bestuur van de pastorie laat zich graag verrassen.”