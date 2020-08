Pater Pierre Sonnemans 1937-2020: 'Man van de zon’

Pater Sonnemans werd op 1 augustus 1965 in Nijmegen als lid van de Belgische congregatie van Scheutisten tot priester gewijd. In 1966 maakte hij deel uit van de laatste lichting paters die als ontwikkelingswerker naar het voormalig Belgisch Congo werden uitgezonden. In 1978 tot 2014 kreeg hij de leiding over de parochie St. Vincent de Paul in Tshikapa. Een zeer uitgestrekt gebied, wat door de vele verschillende volksstammen met ieder hun eigen taal, geen gemakkelijke opgave was. Al die talen maakte hij zich eigen, waardoor hij al gauw liefkozend hun ‘Wakudiba’ werd genoemd. Letterlijk betekent dat ‘man van de zon', oftewel Sonnemans.