Patricia Lapré inspireert en verbindt in de zorg

SOMEREN - Patricia Lapré (36) uit Someren is teamleider bij de Stichting Prisma in Waalwijk, een zorginstelling voor mensen met een beperking. Voor het starten met LIV in de zorg, een beweging die staat voor Lef, Inspireer & Verbind, is zij genomineerd voor de Bid Positivity Award in de categorie: Meest positieve onbekende Nederlander.

Zij zag haar zorgmedewerkers letterlijk door de gangen rennen, stilstaan deden ze niet want daar is geen tijd voor. ,,Toen ik zei dat we daar wel tijd voor gaan maken, keken ze mij met grote ogen aan. ‘Hoe bedoel je dat dan?’ Nou dan schrijf je maar een kwartier extra maar ik wil dat jullie ergens een momentje pakken. Dit zal op de lange termijn meer opleveren voor de medewerker én de cliënt.”

Balans bewaren

Haar zorgmedewerkers zorgen heel goed voor de cliënten, maar vergeten vaak zichzelf. ,,De kwaliteiten die zij gemeen hebben om zo goed voor een ander te zorgen is tevens ook hun valkuil, als wij hen niet letterlijk even op pauze zetten dan gaan ze gewoon door ten koste van hun eigen balans. Mijn ervaring als leidinggevende in de zorg is dat veel, vaak ook jonge, medewerkers stoeien met het aangeven van hun grenzen, balans bewaren en zorgen voor zichzelf.”

Volgens Patricia zou dit heel anders moeten. ,,Zo doe je ook echt de cliënt te kort. Vooral onze cliënten voelen als geen ander aan als je het werk doet met échte aandacht.”

Zo ontstond LIV, een beweging dat staat voor Lef, Inspireer & Verbind. ,,Let’s LIV noemde ik het, met lef verbinden en inspireren van en voor de zorgmedewerkers. Met mijn teams probeer ik veel van LIV te integreren in de zorg.”

Echt contact met cliënten

Het gaat volgens Lapré om kleine dingen als samen pauze houden zonder laptop en telefoon, een korte wandeling om even ‘af te schakelen’ en positieve intenties formuleren aan het begin van je dienst.

,,Allemaal dingen die passen binnen LIV. Dat levert zoveel op, ik zie het letterlijk terug in mijn teams, er is weer lol en humor én er wordt kwetsbaarheid getoond om daarna echt in contact met de cliënt te gaan, waar het allemaal om gaat.”

Ook haar zorgmanager ziet de noodzaak om LIV naar de zorg te brengen. Zij krijgt van hem de ruimte om de beweging in de zorg uit te rollen. Binnenkort wordt er gestart met 14 teams. Dat zijn 150 tot 180 zorgmedewerkers.

Zorgen voor jezelf

Lapré gaat de teams inspireren in een sessie genaamd ‘Hoe werkt het voor jou?’. Het gaat over weten wie jij zelf bent, over wat nodig is om in jou en je kracht te zetten én wat het betekent als je uit balans bent.

,,LIV gaat over zorgen voor jezelf, zelfstudie toepassen en even stilstaan om van inzicht naar uitzicht te gaan. Dit is volgens de LIV-methode een noodzakelijkheid voor elke zorgprofessional en in deze tijd juist harder nodig dan ooit. LIV gaat over de regie die jij daar zelf op hebt, en die is groter dan de meeste mensen denken.”

Er is veel waardering voor haar werk, merkte Lapré. ,,Een medewerker zei: ‘wij zien dat jij ons ziet en dat is wat ons doet groeien’, mooier kan ik het zelf niet verwoorden.”

Stemmen op Patricia Lapré/LIV kan nog tot eind maart met deze link: https://www.bidawards.nl/patricia-lapre