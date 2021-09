Paul maakte veel mee in zijn leven en begeleidt nu jongeren in Someren: ‘Ik ben geen hulpverlener maar hoopverlener’

Het bekendste gezicht voor de jongeren is de 61-jarige Paul Rötschke. De Geldroppenaar is iedere woensdag tot en met vrijdag te vinden in het lab. Eigenlijk altijd, want als iemand hem nodig heeft dan rijdt hij naar Someren. Rötschke is een ervaringsdeskundige op het gebied van jongeren die met zichzelf in de knoop zitten. Zijn levensverhaal is imponerend.