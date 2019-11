Pauselijke onderscheiding in Elsendorp voor Frans van de Vossenberg

Prins Niels en prinses Elke bij De Streupers in De Rips

9:58 DE RIPS - De 62e Prins van Streupersrijk de Rips heet Niels van der Hoff, zijn prinses heet Elke. De 29-jarige Van der Hoff is geboren in Helmond en sinds 2009 werkzaam in zijn eigen bedrijfje in de ICT-branche. De twee jaar jongere prinses is werkzaam als verpleegkundige in het VieCuri ziekenhuis in Venlo.