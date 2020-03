PCT Koudetechniek uit Deurne wordt overgenomen door Unica

Hotels in Gemert en Handel in hoger beroep tegen uitspraak

10:09 GEMERT-BAKEL - Hotels De Hoefpoort in Gemert en Handelia in Handel leggen zich niet neer bij een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. Die stelde de twee hotels onlangs in het ongelijk in een al jaren slepende strijd die ze met de gemeente Gemert-Bakel voeren over toeristenbelasting.