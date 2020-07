Pechtold bij afscheid Henk Giebels in Gemert

De oud-minister was naar het gemeentehuis in Gemert getogen om persoonlijk afscheid te nemen van Giebels, jarenlang het D66-gezicht in Gemert-Bakel. Giebels bekleedde in de loop der jaren ook op landelijk niveau enkele functies binnen de partij en leerde daarbij ook Pechtold kennen. Pechtold had nog een verrassing voor Giebels in petto: de Jet de Bussy-penning, een blijk van erkenning die wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich op lokaal en/of regionaal niveau bijzonder en langdurig voor de partij hebben ingezet.

De Gemertenaar, vanaf 1981 actief voor D66, stopte eerder dit jaar met de lokale politiek omdat hij het rustiger aan wil gaan doen. Vanwege de coronamaatregelen kon pas donderdagavond echt afscheid van hem worden genomen.

In 1986 werd hij voor het eerst gemeenteraadslid in Gemert. In 1991 kwam hij op de D66-lijst van Provinciale Staten en werd ook gekozen. Bij de daaropvolgende provinciale verkiezingen in 1995 werd Giebels verkozen tot lijsttrekker voor D66. Ook was hij enkele jaren vice-voorzitter van de provinciale rekenkamer.

Na acht jaar in de Provinciale Staten werd Giebels in 1999 niet herkozen. Binnen D66 was hij tussen 1993 en 1999 lid van de onderwijsadviesgroep voor de D66-fractie in de Tweede Kamer. Ook was hij drie jaar penningmeester van de bestuurdersvereniging van D66 in Den Haag. In het dagelijks leven was hij jarenlang docent geschiedenis aan het Commanderij College (voorheen Macropedius College) in Gemert.