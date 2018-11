‘Peel is een badkuip met drie goed te controleren randen’

Onheilspellende woorden die menig jongetje aan de randen van het veengebied hoorde. Zo ook de uit Liessel stammende Hans Joosten. Die zo in mystiek gehulde Peel bleef Joosten echter fascineren. Hij bestudeerde iedere centimeter van het ooit zo ondoordringbare gebied en zou later bekend komen staan als de ‘veenprofessor’. Joosten is hoogleraar ‘Moorkunde und Paläoökologie’ in Duitsland, aan de universiteit van Greifswald. Bovenal is hij een grondlegger van Werkgroep Behoud de Peel, dat op zaterdag het veertigjarig bestaan viert met een symposium over de Peel in Zalen van Bussel. Uiteraard is Joosten daar ook als eregast. ,,En ik ben de nestor van de werkgroep. Ik ben er het langst bij’', laat hij de uitpuilende zaal weten. Het publiek bestaat uit donateurs, lokale politici en gedeputeerden Johan van de Hout (Noord-Brabant) en Hubert Mackus (Limburg), maar óók kartrekkers van de agrarische tak. Veehouders leven nogal eens op gespannen voet met voorvechters van het veen. Boeren houden immers graag de voeten droog, terwijl vernatting nu juist het toverwoord is in het hoogveenproject; willen deze plantjes groeien hebben ze water nodig.

Joosten betoogt echter dat boeren niet te veel hoeven te vrezen voor wateroverlast. ,,Als de Peel een badkuip is, dan zijn drie van de vier randen goed onder controle te houden.’'

Stortplaats

Het moge duidelijk zijn, wat Joosten betreft wordt de vroegere ongereptheid van de Peel weer in ere hersteld. Toen in de jaren zeventig zijn activistische trekken het levenslicht zagen, werd het natuurgebied lang niet door iedereen gekoesterd. Zo was het Leegveld lang een stortplaats, met alle bodemverontreiniging van dien. ,,Venen zijn onbewoond en dus kun je er rotzooi dumpen’', vat de veenprofessor de tijdsgeest van die dagen samen. Dit ontaardde in Deurne dan ook in de actiegroep Cyaankali. Een bredere blik werd daarna echter de norm bij Joosten en andere voorvechters van de Peel. Werkgroep Behoud de Peel zag het levenslicht. Menig rechtszaak voerde de werkgroep en huidig voorzitter Wim van Opbergen zou te boek komen staan als ‘bezwaarkoning’. Overigens had Behoud de Peel vaak succes in de rechtszaal.

Ergens tegen ageren is echter één, maar zelf een oplossing aandragen is een vervolgstap die niet iedereen zet. Joosten echter wel. Hij zette zich in voor de totstandkoming van de Verheven Peel, kort samen te vatten als een grote aaneenschakeling van Peelrestanten. Het denken in brokjes en stukjes (wat de Peel in feite door de ontginning, landbouwontwikkeling en andere zaken geworden was) moest plaatsmaken voor een helikopterblik. Voor het zien van de Peel als een groot samenhangend en aaneengesloten geheel. Dat is waar het veenorakel nu nog steeds voor pleit. ,,En vergeet ook zaken als geluidsoverlast en verkeer niet. Neem die dingen ook mee in de beleidsvorming.’'