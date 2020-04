Peel strijdt tegen verdroging, natte voeten en hitte: gemeenten brengen zwakke plekken in kaart

Ook de zes gemeenten in de Peelregio worstelen met het veranderende klimaat. Om de (toekomstige) knelpunten in beeld te krijgen, lieten ze in 2019 allemaal een zogenaamde klimaatstresstest uitvoeren. In die test wordt de ontwikkeling van het klimaat nagebootst, zodat zichtbaar wordt wat er gebeurt als het bijvoorbeeld harder gaat regenen.

Het ED vat hieronder per gemeente de opmerkelijkste resultaten samen. Wilt u uw eigen woonplaats ontleden? De kwetsbare plekken zijn in de kaarten rood (hitte), blauwgroen (overstromingsgevoelig), geel (droogte) en blauw (blank na regenval).