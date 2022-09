Peel wil bevrijding samen vieren, maar met elf deelnemers zit evenement aan zijn limiet

De Markt in Asten had in 2019 de primeur, daarna volgden het Brits ereveld in Mierlo en de hoge uitkijktoren op de Vossenberg in Meijel als decor voor het vieren van de bevrijding in De Peel. De Kasteelruïne aan het Haageind in Deurne is de vierde locatie waar op 19 september het regionale vrijheidsvuur ontstoken wordt.