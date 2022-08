Peelbeschermer Wim van Opbergen tevreden na stikstofoverleg: ‘Onze boodschap is niet per se minder boeren’

Auto belandt op zijn kop in Milheeze, bestuur­ster komt met de schrik vrij

MILHEEZE - Een auto belandde donderdagavond op zijn kop in de berm langs de Kaak in Milheeze. Vermoedelijk verloor de automobiliste de macht over het stuur door een klapband. Hierdoor raakte de auto van de weg.

