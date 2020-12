Peelbrand lijkt iedereen wakker te schudden: voortaan wél oog voor preventie en bestrijding

‘We hadden het als winkeliers altijd druk, maar het was ook altijd gezellig’

10 december DEURNE - Elk jaar rond de feestdagen denkt het Deurnese paar Piet en Gerie van Duren terug aan de drukste periodes in hun leven. ,,Wat hebben wij veel kerstpakketten gemaakt”, memoreert Piet. ,,Soms werkten we nachten door om het op tijd af te krijgen. De kinderen hielpen ook vaak mee. Het was druk, maar gezellig.” Gerie knikt instemmend. ,,Als winkeliers waren we altijd aan het werk, maar we hadden de taken goed verdeeld.”