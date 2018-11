Peelgemeenten kiezen voor nieuwe, iets duurdere accountant

Vanuit Someren was er forse kritiek op BTB. Door personeelstekort bij het accountantskantoor kon de Somerense politiek haar jaarstukken niet voor het zomerreces goedkeuren. Even dreigde de gemeente zelfs de inleverdeadline bij de provincie te missen. Burgemeester Dilia Blok noemde de situatie ‘te gek voor woorden’.

Verlenging van contract met BTB was sowieso niet mogelijk, want die firma deed niet mee aan de nieuwe aanbesteding. De keuze voor de nieuwe accountant betekent voor Asten dat het jaarlijks twee mille extra kwijt is aan financiële controle. In overige gemeenten is het verschil nihil, stellen woordvoerders.