Peelgemeenten kijken naar inzet de-escalatiehuizen bij echtscheidingen

SOMEREN – Bij een echtscheiding lopen de spanningen in huis vaak op. Het spoedig vinden van nieuwe huisvesting voor een van beide ouders blijkt lastig. Een kant en klare oplossing is nog niet voor handen, bleek maandagavond tijdens de vierde conferentie ‘Kind en (v)echtscheiding’ in Someren.