Peelgemeenten willen sneller meer bedrijfsterreinen: ‘Bijna alles in de regio zit vol’

Koop je eigenlijk nog wel gordijnen voor dat veel te groot geworden huis, wanneer je ouder bent?

HELMOND - Wat doe je, als je later oud bent? Blijf je investeren in dat veel te groot geworden huis van je? Of denk je ‘wat voor zin heeft het eigenlijk nog’? Een interactieve theatervoorstelling - donderdag voor het eerst opgevoerd in Mierlo-Hout - hoopt mensen bewuster te maken van dit soort vragen.

30 september