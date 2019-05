Peelgemeenten zijn unaniem over de toekomst

Drukkerij Claessens in Someren overgeno­men door Eindhoven­se branchege­noot

15:02 EINDHOVEN/SOMEREN - Drukkerij Snep in Eindhoven neemt per 1 juni 2019 de activiteiten van branchegenoot Drukkerij Claessens in Someren over. Claessens is al ruim 39 jaar een professionele drukkerij in Someren. Samen bieden de drukkerijen werk aan ongeveer veertig medewerkers.