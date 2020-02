Peelpluim is voor iedereen!

Met veel bravoure en lef trad de dochter van het prinsenpaar Lieve van Cauwenberghe in de ton. Dertien jaren jong, bracht zij knap de Roast of Prins Willem de 2e met de juiste intonatie ten uitvoer. Zoals het een echte roast betaamt werd de hele raad van elf op ironische wijze beledigd en /of geëerd. Haar vader Prins Willem de 2e, die hovenier is, moest wel over een brede rug beschikken. Want door hem weet ze wel dat ze haar school af moet maken. Werken komt niet in haar woordenboek voor.

Ze nam geen blad voor de mond en had tot slot over iedere geroasterde iets positiefs te melden. Daarmee sloot ze haar roast op een heel waardige manier af. De dansmarietjes van de Peelpluimen onder leiding van Femke Kastelijn en Kim Donkers lieten met hun ‘power’dans van Hardwell & SHMR zien dat er veel potentie zat in deze jonge dansgarde.

Van Alles Wa is al jarenlang een graag gezien gezelschap van eigen bodem. Zij brachten met een leuke act de omscholingscursus van Prins Willem ten uitvoer. Van hovenier tot wietkweker: in een hilarisch videofilmpje was te zien hoe hij het ‘snoeiafval’ leverde bij zijn klanten.

Lachen was het met Zes kir Nix uit Heeze. Zij brachten Gein achter het Gordijn, maar de gein speelde zich toch voor het gordijn af.

Steek Off uit Helenaveen sloot de lange avond af. Deze zes mannen gebruikte ook een videofilmpje om hun act luister bij te zetten. Daarin was te zien hoe Burgemeester Mak (Ard Arts) op weg was naar de Gouden Helm over de vernieuwde Soemeersingel. Ondertussen was het in de kapsalon Geknipt en Geschorre, gezope zal er worre, een komen en gaan van Helenaveense mensen. Gespeeld door Roger Maessen, Kevin Brouwers, Joep van de Cauwenberghe, Rico van de Heuvel en Marius Louwers. Wat de Burgervader uiteindelijk kwam doen? Steek Off vereren met de Vetlirre medaille.