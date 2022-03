Peelpluimen-duo Teunis en Wilma Kastelijn uit Helenaveen geëerd

Een leeuw in de fotostudio, bij Frans van Mierlo kon het gewoon

EINDHOVEN - De foto’s van Frans van Mierlo in deze rubriek roepen vaak veel reacties op. Met herinneringen aan de foto’s, maar ook aan de fotograaf zelf. Daarom in deze 175ste aflevering van De Oude Doos een oproep om met verhalen over Frans van Mierlo te komen.

10:00