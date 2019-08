Peelrandbreuk installatie te zien tijdens Dutch Design Week

Een groot scherm in zijn atelier in Rotterdam toont beelden die zijn opgenomen in de Peel. Met vogelgeluiden als audio-ondersteuning waan je je ook daadwerkelijk in de Peel. Als even later opnames te zien en te horen zijn vanuit de Peelbodem, krijg je het idee dat je niet veel dieper in de Peel kunt komen. En dat in hartje Rotterdam. Oud-Deurnenaar Michiel van Bakel (53) werkt er aan een kunstproject met de Peelrandbreuk als thema. De geologische breuklijn loopt van Roermond richting Oss, dwars door het Peelgebied. De titel van de video-installatie is Onderland. ,,Het is nagenoeg klaar. Hoewel, de techniek hapert soms nog. Dat moet nog wel beter", vertelt Van Bakel.

Vijf stadia

In de interactieve video-installatie kunnen bezoekers straks vijf stadia van de Peelrandbreuk in beeld en geluid ervaren. Van Bakel: ,,Hoe dichter je bij het scherm komt, hoe dieper je als het ware de bodem in gaat." In het eerste stadium zijn beelden van het Annabos in Uden te zien. Vervolgens wordt het leven boven de grond vertoond. In de twee laatste stappen zijn het wortelstelsel en het leven onder de grond te zien. ,,De opnames onder de grond zijn gemaakt tijdens sleufwerkzaamheden voor onderzoek naar de Peelrandbreuk in Bakel en Uden. Ik heb een microfoon in een van de peilbuizen gehangen. Zo bevat de video naast beeld ook geluid vanuit de Peelbodem." Van Bakel gebruikte voor de opnames geen gewone camera: ,,Enkele jaren geleden heb ik zelf een camera gemaakt van een scanner. Hiermee krijg je bewegingsonscherpte in de beelden." De kunstenaar heeft ook een 3D-beleving verwerkt in de opnames. ,,Voor een vervreemdend effect. Ik probeer in mijn werk altijd de menselijke zintuigen uit te breiden."

Zijn vader Gerrit van Bakel is een belangrijke inspiratiebron voor hem. De Deurnese kunstenaar werd landelijk bekend met zijn absurde constructies waarin techniek een belangrijke rol speelde. Hij overleed in 1984, toen Michiel achttien jaar was. ,,Samen met mijn broer hielpen we hem mee met zagen en schuren en met de bouw van stalen constructies. Van mijn vader heb ik de mateloze fascinatie voor techniek en de do-it-yourself-mentaliteit meegekregen."

Borrelen

Initiatiefnemer voor het interactieve videoproject is eco-hydroloog Jon Mensink uit Liessel. Van Bakel: ,,We kennen elkaar van vroeger. Enkele jaren terug kwamen we elkaar tegen en vertelde hij waar hij mee bezig was. Het videoproject is daar uit voortgekomen en wordt ondersteund door de provincie."

Voordat Van Bakel aan de slag ging, heeft hij zich eerst verdiept in de Peelrandbreuk en kreeg hij onder meer een privé-college van Ronald van Balen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,De Peelrandbreuk is steeds meer bij mij gaan borrelen. Het mooie is dat ik ook meer te weten ben gekomen over de omgeving waar ik ben opgegroeid. Mijn vader had destijds zijn atelier aan de randweg van Deurne, niet ver van het kasteel. Logisch dat het kasteel daar werd gebouwd, want daar was altijd water voorradig. De gracht staat vol vanwege die Peelrandbreuk. Dat heb ik nooit beseft."