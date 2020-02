Peelstrekels zetten pijlsnel VoorNOPtocht-bal in Deurne op

DEURNE - Deurne was een van de vele plaatsen in de regio waar de carnavalsoptocht gisteren niet doorging. Maar de organiserende vereniging De Peelstrekels maakte van de nood een deugd door pijlsnel een alternatief te bedenken, het VoorNOPtocht-bal

Rond twee uur in de middag stroomt het Cultuurcentrum Deurne gestaag vol met mensen. Sommige met een nat geregende pruik of nat pak, maar eenmaal binnen is dit zo vergeten. De Hôsbengels blazen meteen sfeer de zaal in. Zo’n vijfhonderd carnavalsgangers hebben hun weg gevonden naar het feest dat als alternatief voor de optocht dient.

Thijs Manders van de optochtcommissie is blij om te zien dat de opkomst hoog is. „We hebben vanochtend meteen na de beslissing om de optocht af te gelasten, deze oplossing bedacht. Dan is het afwachten of mensen het oppikken.” Hij toont het vliegensvlug in elkaar gedraaide programma voor deze middag. Behalve de Hôsbengels, staan onder andere De Frannies, Hatseflats en Amazing Roses op het podium. „We hadden er ook voor kunnen kiezen om doelloos achter de bar te hangen, maar we zoeken juist graag de mensen op. Daarom hebben we dit bal opgezet.”

De naam , VoorNOPtocht-bal, verwijst naar de optocht die ze ‘voor nop’ georganiseerd hebben. Ongeveer zeventig deelnemers zouden er meedoen. Een flink aantal van hen is vanmiddag in het Cultuurcentrum, zo ook vriendengroep De Klippels. „We hadden er al rekening mee gehouden dat de optocht niet door zou gaan”, vertelt Milan van Bree. „Heel jammer, maar veiligheid staat voorop. De Peelstrekels hebben wel snel geschakeld door dit op touw te zetten.”

De groep heeft als leus: ‘Wat in ’t vat zit (het optochtmotto), vogelen we uit.’ Hun wagen is van het kaliber groot met kleurrijke vogelkoppen erop. „We winnen bijna ieder jaar wel een prijs, maar hebben nog nooit de eerste prijs behaald. Dit jaar waren onze verwachtingen hoog, maar misschien dat we morgen nog een kans maken.” De Klippels willen maandag mee lopen met de optochten in Vlierden en Zeilberg.



