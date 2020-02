Peeter Mastenbroek: ‘De jeugd kreeg wat voor elkaar in Gemert’

Het gebouw stond al jaren leeg, terwijl jongeren in Gemert een eigen ruimte zochten. De bezetting van de Latijnse School in 1974 leidde tot het ontstaan van open jongerencentrum De Rode Lantaarn. Het was één van de acties uit de koker van jongerencollectief MIC (Most Independent Community). Zo werd door de werkgroep 'Het Schaap' van MIC eerder al een tuin aangelegd in de Kerkstraat. Op de plek van de gelijknamige afgebrande winkel, die was aangewezen als parkeerruimte.