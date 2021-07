Peiling: wonen in Laarbeek is prettig, maar openbaar vervoer en leefbaarheid laten te wensen over

LAARBEEK - Het basisonderwijs is dichtbij, mensen voelen zich er thuis, er zijn voldoende winkels voor de dagelijkse boodschappen en er is genoeg groen. Wonen in Laarbeek is best prettig, blijkt uit een peiling die steekproefsgewijs is gehouden onder de inwoners. Zeker 75 procent van de inwoners vindt dat.

Lokale verschillen verklaren dat: zo is in Beek en Donk 85 procent blij met de sportfaciliteiten, in Aarle-Rixtel 64 procent. In Lieshout en Mariahout is respectievelijk 83 en 85 procent tevreden met de gemeenschapsvoorzieningen, terwijl in Beek en Donk dat percentage 50 procent is.

Er zijn ook duidelijke minpunten, zoals de gebrekkige verbindingen in het openbaar vervoer. Iets dat eerder voelbaar is in Lieshout en Mariahout dan Beek en Donk. In de laatste kern is 62 procent tevreden, tegenover 12 procent ontevreden. In de andere twee kernen is respectievelijk 25 en 14 procent tevreden, tegen 47 en 65 procent ontevreden.

Onvoldoende steun

Opvallend is dat een relatief groot aantal inwoners aangeeft dat er echt nog wel winst valt te halen op het bevorderen van de leefbaarheid van de kernen. Minder dan 50 procent van de 839 respondenten vindt dat de gemeente Laarbeek buurtinitiatieven voldoende steunt of een beroep doet op de buurt om die leefbaarheid te vergroten.

De verschillen tussen de kernen zijn op dat vlak aanzienlijk: in Lieshout geeft 62 procent aan incidenteel mee te helpen aan de leefbaarheid van de eigen buurt, de andere drie kernen blijf het percentage steken op 47 of 48 procent. In Mariahout geeft 17 procent aan zelfs intensief bij te dragen, tegen gemiddeld 9 procent in de hele gemeente.

Daarbij moet aangetekend worden dat de cijfers uit Mariahout volgens de onderzoekers van Het Pon & Telos niet betrouwbaar genoeg zijn. Daarvoor hebben te weinig mensen uit dat dorp gereageerd: 800 vragenlijsten waren rondgestuurd, terwijl slechts onder de 100 mensen deze hebben ingevuld. De cijfers uit de hele gemeente en de drie andere kernen Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout zijn wél representatief genoeg. Daar stuurden per dorp meer dan 200 mensen antwoorden in. In totaal zijn 4.650 inwoners benaderd met de vragenlijst, de respons is 18 procent.

Beperkingen door het coronavirus

Ook laten de onderzoekers weten dat bij het interpreteren van de resultaten rekening gehouden moet worden met de beperkingen door het coronavirus. De burgerpeiling is immers in mei van dit jaar gehouden. ,,Voor diverse resultaten uit deze burgerpeiling, zoals bijvoorbeeld deelname aan het verenigingsleven en fysiek contact aan de publieksbalie, is wel met enige zekerheid te concluderen dat de coronacrisis hier invloed op heeft gehad.”