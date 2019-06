Pelgrimstocht Handel: 'We worden hier altijd met veel gastvrijheid ontvangen’

Man loopt met gestolen laptop uit Aldi in Bakel, maar heeft niet door dat klant naast hem ook agent is

22 juni BAKEL/HELMOND - Een 49-jarige man uit Helmond heeft vrijdagmiddag geprobeerd met een gestolen laptop onder zijn arm uit de Aldi in Bakel te lopen. Hij liep langs een klant die aan het afrekenen was, maar hij had niet door dat het een agent was die in zijn vrije tijd boodschappen deed. Hij hield de man buiten aan.