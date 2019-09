Pelsdierbedrijf in Gemert waar FIOD binnenviel, distribueert twee miljoenen vellen per jaar

UpdateGEMERT - De FIOD is deze week binnengevallen bij een distributeur van pelsdiervellen in Gemert. De doorzoeking maakt deel uit van een onderzoek naar nertsenfokkers die mogelijk voor miljoenen aan belasting hebben ontlopen.

De fiscale opsporingsdienst is de hele dag bezig geweest met het doorzoeken van het bedrijfspand in Gemert, vertellen bedrijven in de directe omgeving. Het Gemertse bedrijf fungeert als een soort tussenpersoon in de handel van pelsdiervachten. Nertsenfokkers uit heel West-Europa leveren er in de winterperiode hun nertsenvachten aan zodat ze later kunnen worden verkocht via de grootste pelzenveiling ter wereld in Denemarken. Op de locatie in Gemert worden de bontvellen geteld, gecontroleerd op kwaliteit en kleur, gemeten en gesorteerd.

Scandinavische vrachtwagens

„In de herfst en winter is het hier een komen en gaan van Scandinavische vrachtwagens”, vertelt een ondernemer in de straat. „De rest van het jaar zie je in dat pand nauwelijks bedrijvigheid.” De eigenaar van het bedrijf was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder vertelde hij in deze krant dat 80 tot 85 procent van de Nederlandse pelzenmarkt via zijn bedrijf loopt. Daarbij zou het gaan om zo’n twee tot tweeënhalf miljoen pelzen per jaar. Daarnaast komen er vellen uit landen als België, Italië en Ierland.”

In totaal doorzocht de FIOD elf woningen en bedrijfspanden verspreid over heel Nederland: van Appeltern tot Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen. Het ging daarbij overigens niet om invallen bij nertsenfokkers zelf. Het onderzoek van de FIOD richt zich specifiek op de ‘facilitators’, oftewel adviseurs die het mogelijk maakten om miljoenen aan omzet te verhullen voor de Belastingdienst. Volgens een eerste indicatie van de FIOD gaat het een bedrag van vijftig miljoen euro.

Luxemburg

De zaak kwam begin vorig jaar aan het licht in een onderzoek naar dubieuze bankrekeningen in Luxemburg. Daarbij ontdekte de Belastingdienst een manier waarop een aantal nertsenfokkers met hulp van adviseurs een deel van hun omzet buiten het zicht van de Belastingdienst wilden houden. In hoeverre de nertsenfokkers zelf op de hoogte waren van deze constructie is niet duidelijk. Alle ondernemers in deze branche ontvingen deze week een brief met informatie over het onderzoek.

De grootste nertsenfokker van het land, Jos van Deurzen uit Elsendorp (gemeente Gemert-Bakel), is verrast door de invallen. Ook zijn vellen worden voor een deel via het Gemertse bedrijf verkocht op de Deense veiling. „Mensen spreken mij er allemaal op aan, maar ik weet niet van deze constructie. Ik ben daar op geen enkele manier bij betrokken.” Hij zegt dan ook dat hij niks te vrezen heeft: „Ik betaal netjes belasting. Want dat betekent ook dat ik geld heb verdiend.” Maar voor de branche is dit nieuws natuurlijk wel vervelend.”

Nertsenhooofdstad

Gemert-Bakel geldt al jaren als de ‘nertsenhoofdstad’ van Nederland. De gemeente telt zo’n 220.000 moederdieren, verspreid over 21 bedrijven. Die zijn in handen van 11 verschillende ondernemers. De sector is in Gemert-Bakel goed voor zo’n 120 arbeidsplaatsen, met in de aanverwante industrie - waaronder nertsenvoerfabrieken en de binnengevallen distributeur - nog eens ongeveer 75 arbeidsplaatsen.