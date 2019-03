Penning voor Tiny Verbakel uit Aarle-Rixtel

Ze kreeg de gemeentelijke blijk van waardering bij haar afscheid als bestuurslid van Aarle Onderneemt, de ondernemersvereniging van Aarle-Rixtel. Tiny Verbakel is sinds 2006 actief voor deze vereniging, de ’opvolger’ van wat eerst Winkeliers- en Horecavereniging Aarle-Rixtel was.

Van 2003 tot 2011 draaide ze vanuit de vereniging mee in de commissies Middenstand, Recreatie en IDOP. Ze was mede-oprichter van het dorpsplatform en was actief betrokken bij het realiseren van starterswoningen aan de Broekelingenstraat in Aarle-Rixtel.