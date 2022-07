Penningmeester, erelid en jubilaris. Frans werd het allemaal in 60 jaar Sancta Maria

Zestig jaar geleden blies Van den Einden (71) als 11-jarige zijn eerste noten bij wat toen nog RK Kerkelijke fanfare Sancta Maria heette en nu als muziekvereniging Sancta Maria bestaat. Hij begon op de trompet, maar wisselde deze al snel in voor de solobugel. ,,Dat geluid vind ik mooier. Ronder, als het ware.”

Quote Samen muziek maken is een van de mooiste dingen die er zijn. Frans van den Einden, Jubilaris en erelid

Een jaar na zijn entree werd de jonge Van den Einden ook lid van de blaaskapel d’Ommelears. Een biertje drinken, wat de kapel graag deed, zat er voor hem niet in. In plaats daarvan werd er voor hem altijd een reep chocolade geregeld. Zijn nuchtere status zorgde er al snel voor dat de jonge blazer het geld overzag. Niet veel later maakte het penningmeesterschap dat officieel. Dat bleek geen bevlieging. Van den Einden hield het 54 jaar lang vol, tot de boekhouding van de blaaskapel werd opgenomen in de boekhouding van de algemene muziekvereniging.

Fanatieke blazer

Zijn functie als penningmeester maakte de stap naar het bestuur een stuk kleiner. Met mobiele telefoons en WhatsApp nog ver in de toekomst, stond de toenmalig voorzitter twee, drie keer per week op de stoep voor overleg. Van den Einden zat er niet mee. Hij is 27 jaar lid geweest van het bestuur, totdat hij in 2003 besloot het stokje over te dragen. Hij zette zich veel in voor de jeugdcommissie, die zo'n 30 leerlingen opleidde.

Voor de vereniging is zijn inzet en vele jaren trouw lidmaatschap meer dan genoeg reden om de nog altijd fanatieke blazer ook tot erelid uit te roepen. Van den Einden liet het graag over zich heen komen. ,,Het is geweldig. De hele sfeer die erbij komt kijken. Dan word je al gehuldigd, en dan ook nog als erelid benoemd worden. Dat is mooi”, zegt hij tevreden.

Muzikale genen

Zestig jaar is een flinke tijd, vindt de jubilaris zelf ook. ,,Maar ja het is heel simpel, je gaat gewoon door. Ik heb veel voor de vereniging gedaan en ik ben als organisator bij veel festiviteiten betrokken geweest. Dat houdt je wel even bezig.” Over stoppen peinst hij niet. ,,Zolang het muzikaal nog goed gaat houd ik het ook vol. Wat dat betreft ben ik nog jong genoeg, dus ik heb geen haast.” Wat het leukste is aan de muziekvereniging? ,,Muziek maken natuurlijk. Met mij zijn er veel muzikanten die er net zo over denken. Samen muziek maken is een van de mooiste dingen die er zijn.”

Die passie wordt gedeeld in de famile. Dat muziek in de genen zit wordt bewezen. Zijn dochter speelt klarinet bij harmonie St. Cecilia en twee van zijn kleinkinderen slaan op de trommels bij De Tamboers in Asten. ,,Ja, dat is gewoon kei mooi natuurlijk. Ze waren er maandagavond ook toen ik in het zonnetje werd gezet. Daar ben ik heel blij mee.”

Van den Einden deelde de avond met jubilarissen Ria Meijer, die veertig jaar lid is, en Will van de Weijer, die 25 jaar geleden voor het eerst de tuba oppakte bij de vereniging.

Volledig scherm Jubilarissen Frans van den Einden (60 jaar lid) en Ria Meijer (40 jaar lid). Will van de Weijer (25 jaar lid) ontbreekt. © Gerard Verberne