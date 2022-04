Personeel van familiebedrijf De Groot plant bomen in Deurne: ‘Zo wordt die boom een stukje van jezelf’

De boomplantdag is een initiatief van familiebedrijf De Groot Bewerkingsmachines uit Rosmalen. Het bedrijf kocht een perceel aan de Raktseweg in Deurne en daar zijn zaterdag honderdvijftig mensen bezig bos aan te planten.

Het is een fraai aanzicht. Op verschillende kavels verspreiden zich volwassenen en kinderen gewapend met scheppen, regenlaarzen en bomen. En dikke winterjassen en dassen, want het is fris voorjaarsweer. In totaal is vijftien hectare aan grond bestemd om bomen te planten. „Onze ambitie is om samen voor een betere leefomgeving te zorgen”, zegt algemeen directeur Martijn de Groot, die tot de derde generatie van het familiebedrijf behoort. „Op het perceel dat we hebben vrijgesteld voor de natuur, planten we vandaag bomen en andere gewassen. Zo hopen we het bos te herstellen. Door de stormen van afgelopen tijd is er namelijk veel verloren gegaan.’’

Er is deze zaterdagmiddag veel animo om te helpen met aanplanten. Zestig man personeel is aanwezig, vertelt De Groot stralend. „De andere mensen zijn partners, kinderen, ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden die zijn meegekomen. Het is fantastisch om te zien dat er zoveel animo is.” Dat saamhorigheidsgevoel is passend bij de basis van het bedrijf, vult collega Kirsten van Beerendonk aan. „Een van onze belangrijkste kernwaardes is familie. Dat zie je nu ook terug. Iedereen is erbij betrokken, het is een echt familie-evenement geworden.”

Coördinaten van de plek

Aan het planten van de bomen is ook een persoonlijk tintje gegeven, vertelt De Groot. „Als je een boom hebt geplant, krijg je een kaartje met de coördinaten van de plek mee. Zo wordt het echt een stukje van jezelf.” Van Beerendonk haakt daarop aan: „Sommige mensen dragen hun boom aan iets of iemand op. Dat kan gaan om overleden personen, maar ook om dromen die mensen nastreven.”

Van Beerendonk hoorde het verhaal van een kind dat iets had geplant. „Als zij later bij De Groot kwam werken, kon ze zien hoe groot de boom is geworden, zo vertelde ze. Dat was wel heel leuk om te horen.”

Of de middag voor herhaling vatbaar is? De Groot denkt van wel. „Zoals het er nu uitziet, hebben we pas de helft van het bos gedaan. Het zou dus een jaarlijks ding kunnen worden.’’