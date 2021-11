Personeel van met sluiting bedreigde fabriek Liessel boos over bod eigenaar: ‘Voorwaarden slaan nergens op’

Laarbeek is al een routekaart aan het maken om de eerste inwoners van het aardgas af te krijgen

LAARBEEK - We moeten in 2050 met zijn allen van het gas af zijn, de grote vraag is hoe? Laarbeek heeft daarvoor - als een van de eerste in de regio - een grofmazige routekaart uitgewerkt. Mariahout en Aarle-Rixtel zijn als eerste aan de beurt voor de omschakeling.

12 november