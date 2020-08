Persoon in de problemen bij Prinsenmeer in Ommel, duikteam en lint van mensen zoeken in het water

Een complete moderne koeienstal, maar dan 32 keer kleiner

18 augustus SOMEREN - Jan van de Berkmortel (55), eigenaar van een metaalbedrijf in Someren, is al sinds zijn jeugd geïnteresseerd in de agrarische sector. ,,Ik ben geboren in het buitengebied van Liessel en wilde als kind het liefst boer worden. Dat is niet gelukt, maar mijn hobby heeft alles met het boerenleven te maken.