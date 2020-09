Persoonlijk muziektheater bij de Wieger Deurne over vluchten, vrienden verliezen en je onveilig voelen

DEURNE - Hoe voelt het om vrienden en vertrouwdheden noodgedwongen achter je te laten en in een onbekend land een nieuwe toekomst op te bouwen? Komende vrijdag laat de uit Oezbekistan gevluchte zangeres en muzikante Ekaterina Levental het indringend zien en horen bij De Wieger in Deurne.

,,Europa is gesticht door een vluchteling. Dat moeten mensen niet vergeten", zegt operazangeres en harpiste Ekaterina Levental. ,,Vluchtelingen voegen altijd cultuur toe aan een samenleving, cultuur die er nog niet was."

Levental, geboren in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent, speelt vrijdag haar solo-voorstelling 'De Weg' in de museumtuin van De Wieger in Deurne. In het muzikale theaterstuk beschrijft en bezingt ze het aangrijpende verhaal over de weg die ze zelf als tiener door Europa aflegde, nadat haar familie zich genoodzaakt voelde de uiteenvallende Sovjet-Unie te verlaten vanwege opkomend antisemitisme.

Onveilig



De Weg is zowel actueel als tijdloos, zegt Leventals regisseur en levenspartner Chris Koolmees: ,,We laten zien wat het betekent om mensen achter te laten, om vrienden te verliezen en je onveilig te voelen. Die situaties herkent iedereen." Levental: ,,En het gaat over hoop. Zonder hoop is elke onderneming zinloos."

Levental arriveerde uiteindelijk op zestienjarige leeftijd in Nederland. Haar Oezbeekse muziekopleiding opende de deuren van het conservatorium. Ze rondde de opleidingen zang en harp cum laude af. ,,Muziek is een heel krachtig middel om mensen te beroeren", duidt ze het belang van de voorstelling. ,,In mijn stem is bovendien mijn achtergrond te herkennen, wat bijdraagt aan de authenticiteit."

Bijval



Levental en Koolmees schreven De Weg vijf jaar geleden. De zangeres noemt het één van haar spannendste ondernemingen: ,,Het voelde alsof ik live uit de kast kwam. Gelukkig kreeg ik direct veel positieve bijval van het publiek."

Inmiddels hebben de theatermakers het stuk met hun productiebedrijf Leks Compagnie zo'n 150 keer op de planken gebracht. In veel gevallen op bijzondere locaties, vertelt Koolmees. Toch springt de Deurnese museumtuin er volgens hem uit: ,,Toen we hoorden dat het tuinpad van Wim Sonneveld bij De Wieger lag, hebben we alles in het werk gesteld om hier te spelen. De melancholie van dat lied raakt aan de sfeer van onze voorstelling. Het voelt bijzonder om 'De Weg' naast 'Het tuinpad van mijn vader' neer te mogen zetten."

De voorstelling op vrijdag 11 september begint om 20.00 uur. Een kaartje reserveren kan via www.dewieger.nl.