Peter Eijsbouts nieuwe aanvoerder van VVD Deurne

Eijsbouts (53) is een getogen Vlierdenaar en woont daar samen met zijn vrouw Yvonne. Hij is sinds 2018 verbonden aan de Deurnese VVD en belandde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen met voorkeursstemmen in de raad.

In het dagelijks leven is hij werkzaam als Key Account Manager bij Mega Collections B.V. Daarnaast was hij voorzitter van 't Huis in Vlierden en Samen Vlierden, een rol waar hij bij het aanvaarden van het raadslidmaatschap afscheid van heeft genomen.