Peter Gillis moet portemonnee trekken: Gemeente Asten gaat 500.000 euro opeisen vanwege illegale huisvesting arbeidsmigranten

ASTEN - Multimiljonair Peter Gillis moet de portemonnee trekken vanwege illegale huisvesting van arbeidsmigranten op zijn vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Het gemeentebestuur van Asten heeft besloten de eerder aangekondigde boete te innen. Tevens is een nieuwe boete die kan oplopen tot 2,5 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld.

De Raad van State oordeelde vorige week over de al jaren slepende kwestie. De hoogste bestuursrechter van het land stelde de gemeente op alle punten in het gelijk. Asten mag voorlopig verder met het innen van de boete. Daarnaast speelt nog een zogeheten bodemprocedure of de boete überhaupt terecht is opgelegd. Dit oordeel laat naar verwachting nog maanden op zich wachten.

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen dagen de uitspraak van de hoogste bestuursrechter bestudeerd en besloten om de vijf ton op te eisen. Tevens dreigt een nieuwe boete van 250.000 euro per week met een maximum van 2,5 miljoen euro in totaal. Dit besluit gaat over vier weken in.

Quote ,We treden hier dus op, zoals we ook bij andere overtre­ders in onze gemeente zouden doen” Woordvoerder gemeente Asten

Op Prinsenmeer worden al jaren illegaal arbeidsmigranten gehuisvest. Het college heeft de boete van een half miljoen al op 1 maart 2019 aangekondigd. Door juridische procedures is die boete pas vanaf 1 december 2020 gaan lopen voor tien weken. Asten wil een einde aan de illegale situatie. ,,We treden hier dus op, zoals we ook bij andere overtreders in onze gemeente zouden doen zonder daarbij te kijken wie die activiteiten pleegt. Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer kiest ervoor om deze overtredingen niet te beëindigen, maar voort te zetten en maakt gebruik van haar mogelijkheden om de rechter om een oordeel te vragen.”

‘Minimumstandaarden worden niet gehaald’

De gemeente vindt verder dat ‘goed kwalitatief en legaal huisvesten van arbeidsmigranten van maatschappelijk belang is’. ,,De gemeenteraad heeft al eerder uitgesproken aan welke minimale eisen voldaan moet zijn en aan welke voorwaarden verder moet worden voldaan wil de gemeente überhaupt verder kijken naar aanvragen. Deze minimumstandaarden worden niet gehaald, noch wordt voldaan aan de aanvullende voorwaarden die zijn gesteld.”