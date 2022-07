‘Peter Gillis opgepakt voor mishandelen vriendin Nicol’

Eerst rennen en dan ‘dadelijk een ijsje’ in Deurne

DEURNE - Het was afgelopen zaterdag goed toeven op de terrassen in Deurne. Van achter een kopje koffie of een speciaal biertje kon er genoten worden van de fanatieke deelnemers aan de Deurne City Run. Het hardloopevenement, dat volgens de organisatie zo’n driehonderd lopers trok, werd voor de vijfde keer georganiseerd in het hart van het dorp.

