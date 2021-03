Peter Gillis van de Oostappen Groep zet per direct 400 arbeidsmigranten op straat als hij geen gelijk krijgt van de rechter

Voormalige kerk De Hei verkocht: Nieuwe eigenaar hult zich nog in stilzwij­gen

15:15 SOMEREN-HEIDE - De voormalige Sint Jozefkerk in Someren-Heide is verkocht. Wie de nieuwe eigenaar is, blijft voorlopig nog even onbekend voor het grote publiek. Pas zodra de aankoopakte bij de notaris is gepasseerd, wordt duidelijk wie het voormalig godshuis heeft gekocht en wat de nieuwe plannen voor die locatie zijn.