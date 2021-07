Peter Pan in Mariahout is een kleurrijke ode aan verbeeldingskracht

MARIAHOUT - Wie gelooft in verwondering vindt altijd wel een plek om vrolijke avonturen te beleven, laat Theatergroep Mariahout zien in het kleurrijke sprookje Peter Pan. Precies daarom is het jammer dat de première een jaar moest worden uitgesteld.

,,Ik wil hier helemaal niet zijn. Ik wil terug naar mijn eigen wereld”, verzucht Jane als ze door Nimmer Never Nooitgedacht Land zwerft. Die gedachte zal bij iedereen wel eens door het het hoofd geschoten zijn, het afgelopen jaar.

Ook bij de mensen van Openluchttheater Mariahout en de leden van Theatergroep Mariahout. Het theater wilde vorig jaar groots de 75-jarige verjaardag vieren. De toneelvereniging stond al met één been op de planken voor haar uitvoerig van Peter Pan. ,,Maar toen kwam corona”, vertelt Helmie Segboer, productieleider bij Theatergroep Mariahout. ,,Ineens moesten we de repetities stoppen.”

Hartstikke blij

Ze is dan ook ‘hartstikke blij’ dat het sprookje afgelopen zaterdag alsnog in première kon gaan. Notabene als één van de eerste voorstellingen in het thuistheater van de vereniging. ,,Je weet niet hoe heerlijk dat is. We zijn al zo lang bezig met dit stuk. Nu we eindelijk mogen optreden voelt het af.”

Quote Het is mooi dat deze voorstel­ling eindelijk door kan gaan Antoon van den Burgt

Datzelfde gevoel leeft bij de familie Van den Burgt, die een plekje op de tweede rij heeft gevonden. ,,Oma en ome Peter doen mee. En zelf zitten we ook bij het toneel, net als ons pap”, kijken Ties (12) en Noud (9) reikhalzend uit naar de uitvoering. ,,Het zit in de genen”, valt vader Antoon zijn zonen bij. ,,Mijn grootvader Bert Gevers was één van de oprichters van de toneelvereniging. Het is mooi dat deze voorstelling eindelijk door kan gaan.”

Misschien wel juist nu. Peter Pan is een sprookje dat draait om verbeeldingskracht en verwondering. In de uitvoering van Theatergroep Mariahout wordt speels gewisseld tussen een bedreigd land en het hoopbiedende Nimmer Never Nooitgedacht Land. De werelden worden kleurrijk verbonden door manshoge blokkendoosblokken, die in wisselende formaties een bijna dansend decor vormen en zo een extra beroep doen op de verbeeldingskracht van het publiek.

Vrijwel jaarlijks naar Mariahout

Het is precies de reden waarom de Amsterdamse Lilly van den Boom (11) graag komt kijken. ,,Ze volgen het verhaal van het sprookje. Maar maken er altijd een eigen versie van”, weet ze, sinds ze met haar opa en oma uit Lieshout vrijwel jaarlijks de voorstellingen van Theatergroep Mariahout bezoekt.

Of het Jane lukt om weer terug te keren naar haar vertrouwde wereld kan iedereen zelf gaan bekijken, in Mariahout nog op 1 augustus om 13.00 en 16.00 uur en op 12 augustus om 14.30 uur.

Volledig scherm Voor de eerste keer sinds lange tijd draait er weer een voorstelling in openluchttheater Mariahout. © Sem Wijnhoven/DCI Media