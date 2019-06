Peter Schols uit Someren heeft wietolie nodig tegen ondraaglijke fantoompijnen

Brandweer blikt terug op heftige nacht: honderden meldingen over stormscha­de in vijftien uur tijd tijdens Code Oranje

5 juni Extreem weer betekent ook voor de brandweer een heftige nacht. De meldkamer kreeg dinsdag tijdens de storm maar liefst 696 meldingen in vijftien uur tijd, waarvan de helft uit Eindhoven kwam. ,,De regio is behoorlijk getroffen door omgevallen bomen en afgewaaide takken”, laat de brandweer weten in een terugblik op de regio Zuidoost-Brabant waar Code Oranje gold.