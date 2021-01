Peter Sijben vijftig jaar bij Senzer”Helaas geen uitgebreide viering, maar in de krant is ‘een goede tweede’

De geboren Neerkanter kan zich zijn eerste baan nog goed voor de geest halen. „Ik moest lampen inpakken in doosjes. Dat ging hartstikke goed. Ik had fijne collega’s. Veel waren ook jong. Samen hielpen we elkaar, want we moesten het nog een beetje leren.” Dat was bij de Helso. Zo heette destijds de sociale werkplaats in Helmond. Daar kon Sijben direct beginnen toen hij als vijftienjarige van de Fatimaschool in Deurne kwam (tegenwoordig speciaal basisonderwijs de Brigantijn).