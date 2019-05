Peteyfest Lierop verwacht 2000 bezoekers

Dit jaar worden tweeduizend bezoekers verwacht. Dat is wat anders dan de eerste keren. ,,Het was toen eigenlijk geen festival te noemen’’, zegt Teun van Asten, een van de organisatoren. Vorig jaar waren er al bijna 1700 mensen op het terrein in Lierop.

De groei komt volgens Van Asten doordat het feest vorig jaar op de schop is gegaan. Er is geen hoofdpodium meer. In plaats daarvan zijn er meer kleine podia, die populairder zijn bij de festivalgangers. Ook staan er veel lokale artiesten op het programma. Nieuw zijn de ‘secret areas’. Ook is het evenement voor het eerst grotendeels in de openlucht. ,,We willen het gewoon uitproberen’’, aldus Van Asten. ,,Het festival is nooit hetzelfde.’’

Het grootste deel van de bezoekers komt uit Zuidoost-Brabant, voorheen voornamelijk uit de omliggende dorpen, maar door de almaar toenemende populariteit komen ze tegenwoordig van verder weg. De doelgroep is breed door het diverse aanbod van muziek en activiteiten. Van Asten: ,,De meeste mensen zijn tussen de 18 en 32 jaar.’’

Spontaan

De kans is groot dat er voor spontane bezoekers geen kaartjes bij de ingang meer zijn. ,,De verkoop gaat harder dan vorig jaar’’, zegt Van Asten. De regel is: vol is vol. ,,Anders moeten we meer gaan bouwen.’’