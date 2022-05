Peteyfest wil met de zondag ook ‘ouderen’ lokken

LIEROP - Met meerdere area’s en een zondag vol met coverbands is het Peteyfest in Lierop helemaal klaar voor de toekomst. Waar het festival voorheen altijd voor de jeugd was wil het nu ook ouderen aantrekken. ,,Het zou mooi zijn als ouders en kinderen hier samen staan te feesten.”

Al sinds de eerste editie in 2008 is Martijn van den Eijnden betrokken bij de organisatie van het Peteyfest aan de Steemertseweg in Lierop. Waar het ooit begon met een groepje vrienden die het leuk vond om een feestje te organiseren, is het festival nu uitgegroeid tot een meerdaagse happening. ,,We vinden het nog steeds leuk om te organiseren”, zegt Van den Eijnden terwijl zijn telefoon maar blijft rinkelen. ,,Dit jaar zijn er weer een hoop nieuwe vrijwilligers en we weten heus wel dat het steeds groter wordt maar voor ons blijft het een knus festival.”

Flinke stappen

Toch moet hij bekennen dat er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gezet. Waar er eerst één hoofdpodium was met een bekende dj en enkele kleine area’s heeft de organisatie dit jaar besloten het anders aan te pakken. Het hoofdpodium is verdwenen en maakt plaats voor zes kleinere area’s waar vooral lokale dj’s hun plaatjes draaien. ,,We merkten dat niet iedereen meer zat te wachten op een bekende dj, het werd steeds drukker bij de onbekendere gasten”, legt Van den Eijnden de keuze uit.

Ook nieuw dit jaar is dat er op zondag een programma is. Dit heeft twee redenen, zo blijkt. ,,We baalden er de vorige edities van dat we een volledige week aan het opbouwen waren en dat het na één dag al afgelopen was”, geeft hij aan met een glimlach.

Nieuwe doelgroep

Maar de belangrijkste reden voor de uitbreiding is dat ze een nieuwe doelgroep willen bereiken. Het is overigens niet de eerste keer dat het Peteyfest over meerdere dagen verspreid wordt, een paar jaar terug werd het festival op vrijdag al geopend maar dat bleek geen succes. ,,Veel mensen zijn pas laat klaar met werken en wanneer de stemming er dan eenmaal inkwam, moesten we al stoppen”, herinnert Van den Eijnden zich.

Over de uitbreiding naar de zondag is hij veel optimistischer gestemd. ,,We merken in de regio dat de mensen graag op zondag naar een festival komen, het leek ons ook een goed plan en het spreekt ook een oudere doelgroep aan.”

Hoewel de toegang gratis is, kunnen mensen al wel een plek reserveren en dat gebeurd al vaak. Ook wordt het terrein gehalveerd, treden er enkele coverbands op en is er één area was een dj louter feestmuziek draait. ,,Het zou mooi zijn als zondagmiddag de jeugd samen met hun ouders hier een feestje viert waar daar is het ons toch allemaal om te doen, heerlijk ouderwets feesten.”