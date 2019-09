Petitie tegen superstal in Heusden

Veel dorpsbewoners melden zich de laatste weken bij het Dorpsoverleg met vragen over de geplande megastal. Er zijn met name zorgen over de leefbaarheid in het dorp, constateert de voorzitter. Er is gedacht om een algehele dorpsavond te houden over dit onderwerp, maar het Dorpsoverleg is dan bang voor te grote tegenstellingen in het dorp. Vandaar dat nu is gekozen voor een drietraps raket.