Peuteropvang onder druk in Deurnese dorpen

Peuterspeelzaal In Den Dop in Vlierden is sinds deze week voorgoed gesloten. Een van de oorzaken van sluiting is het teruglopend aantal peuters. Helenaveen kampt met dezelfde problemen. Daar blijft 't Eierdöpke in ieder geval open tot het einde van het jaar.

De Vlierdense peuters kunnen vanaf het nieuwe schooljaar terecht bij Bert en Ernie, de tweede aanbieder van peuteropvang in Vlierden. In Helenaveen is er geen alternatief. In het dorp wordt momenteel gezocht naar oplossingen.

De twee vestigingen van Spring Kinderopvang kampen met een terugloop van peuters, aldus een woordvoerder. ,,In Vlierden maakten zes kinderen gebruik van het peuteraanbod. Aan het einde van dit jaar zouden nog twee kinderen de overstap naar de basisschool gaan maken, dan zouden er dus nog vier kinderen overblijven. Dat is te weinig om in stand te houden.” Spring kijkt niet alleen naar aantallen, aldus de woordvoerder. ,,We maken meerdere afwegingen. Wat zijn bijvoorbeeld de voorspellingen voor de toekomst? Zijn er nog andere voorzieningen in de buurt?”

In het geval van Vlierden was dat laatste het geval. De peuters gaan allemaal over naar Bert en Ernie. ,,’t Eierdöpke in Helenaveen - waar nu zes peuters staan ingeschreven - blijft in elk geval open tot het einde van het jaar. De insteek is om de voorzieningen daar overeind te houden. Hoe, dat zijn we nu aan het bekijken.” Naast ‘t Eierdöpke wordt ook het voortbestaan van voorschoolse opvang Het Peelhonk bedreigd.

Speciaal potje

De gemeente Deurne is ook bij de ontwikkelingen betrokken. Deze week stemde de hele gemeenteraad in met een speciaal potje van 7000 euro voor kleine kernen waar een peuterspeelzaal op de helling staat. ,,Nu de raad deze stimuleringsmaatregel heeft goedgekeurd, kunnen we dit meenemen in volgende gesprekken met aanbieders die zich mogelijk in Helenaveen willen vestigen. De gemeente wil de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen in stand houden, daar hoort kwalitatief goede peuteropvang bij.”