Peuters en kleuters in één klas in Gemert-Bakel

Invallen struikel­blok bij onderhande­lin­gen Oostappen met gemeente

9:07 ASTEN - Een compromis tussen de gemeente Asten en de Oostappen Groep over de huisvesting van arbeidsmigranten op Prinsenmeer leek in de maak, maar is voorlopig van de baan. Sinds eind mei de FIOD en de politie invallen deden op het hoofdkantoor van het recreatiebedrijf lijkt Asten de boot te willen afhouden in de besprekingen, zo kwam gisterenavond bij de bezwaarschriftencommissie naar voren. Via dat adviesorgaan hoopt de eigenaar van recreatiepark Prinsenmeer in Ommel een mogelijke boete van maximaal een half miljoen euro van tafel te krijgen.