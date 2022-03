Piet (78) en Ad (75) slaan geen raadsvergadering over: ‘Je ziet ze soms denken: waar bemoei jij je mee?’

Carnavals­se­re­na­de De Durbloa­zers voor jubileren­de broer en zus; ‘Wat een mooie dag’

HELMOND - Er is al vroeg leven in de brouwerij op carnavalszaterdag in Helmond: in vol ornaat trekt blaaskapel De Durbloazers om 10.00 uur door de professor Dondersstraat. Niet om een carnavalsactiviteit op te luisteren, maar om een serenade te brengen aan hun 25-jarige jubilarissen: broer en zus Jurgen en Yvonne Wilms.

27 februari