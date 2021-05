Piet Bankers (1942-2021) uit Asten, bekend als ‘Malle Pietje’, was een handelaar in hart en nieren

,,Ons pap was beroemd en berucht”, zegt zoon Dave Bankers. Al vanaf jonge leeftijd wist Piet dat hij het handelen in zijn bloed had. Hij werd in 1942 geboren in Someren-Eind maar verhuisde voor de liefde naar Asten. Daar opende hij ook zijn eerste zaak, in de schuur van zijn woning aan de Lindestraat.