Piet Berkers is op en top radioman: ‘In 32 jaar al ruim 25.000 nummers gedraaid’

Toen Piet Berkers (56) uit Someren in 1988 met het muziekprogramma ‘Rood Wit Blauw’ bij Radio Siris begon had hij al ervaring opgedaan bij piratenzender High Chaparrel. ,,Toen ik daarmee moest stoppen gingen mijn luisteraars mee over naar mijn nieuwe programma. Afgelopen zondag heb ik het voor de 1600 keer gepresenteerd. Naar schatting heb ik in die 32 jaar ruim 25.000 nummers gedraaid. Een groot aantal daarvan verzoeknummers van luisteraars.”

Telkens een verrassing

Een van die trouwe luisteraars is Maria van Otterdijk (86), zij houdt van Corry Konings en Rita Corita. ,,Maar eigenlijk vind ik de meeste Nederlandstalige liedjes leuk. Daar bij die molen is mijn lievelingsnummer. Als ik een nummer aanvraag, dan hoef ik geen titel te noemen, Piet weet wel wat hij voor mij moet draaien én dan is het telkens een verrassing. Ik luister elke week en dan geniet ik.”

Live radio maken is volgens Berkers het mooiste wat er is. ,,Mijn voorbereiding begint bij het eerste muziekje, de rest is improvisatie, goed luisteren en de mensen in hun waarde laten, én tactvol onderbreken als het tijd is voor een nieuw nummer.”

Sommige luisteraars bellen zomaar, eenzame hebben behoefte aan een gesprekje, zeker in deze coronatijd. Berkers: ,,Dan wordt er wat meer gepraat ten koste van een paar liedjes, maar het is de moeite waard als ik ze daar een plezier mee kan doen. En na zo’n gesprek draai ik vaak een liedje dat hen raak.”

Het programma van Berkers is niet alleen voor oudere luisteraars, ook jongeren weten het FM-kanaal 107,6 te vinden.” Terwijl ik geen rapmuziek draai, dat past niet in het format van mijn programma. Maar ook jongeren willen wel luisteren naar Grad Damen, Réne Schuurmans en Frans Bauer.”

Brok in mijn keel

Die laatste heeft in de Ruchte opgetreden voor de favoriete doelgroep van ‘Rood Wit Blauw’, mensen met een beperking. ,,Toen hij op het podium verscheen ging het dak eraf. Ik kreeg een brok in m’n keel van de reacties van die mensen. Dat heb ik ook vaak als ik een nummer draai waar voor mij zelf een verhaal aan vast zit over mensen die er niet meer zijn.”

Ook bij reacties tijdens nummers voor truckers moet hij wel eens slikken. ,,Tijdens De vlam in de pijp belde een luisteraar mij eens, hij reed door Zuid-Frankrijk met zijn truck en deed, live in de uitzending, de groeten aan zijn vrouw. Dat ik de luisteraars daar een groot plezier mee doe, doet mij deugd.”

De Klompendans

Als Berkers trouwe luisteraars over zijn programma spreekt die zeggen ‘Piet wa was ut toch schon’, geeft hem dat energie om door te gaan. Zo’n trouwe luisteraar is Frans Kolenberg (67). Hij houdt van de muziek van Marjanne Berger. ,,Maar Piet mag ook de klompendans van Boertjes van Buuten draaien, dan dans ik met mijn vrouw door de keuken. Ik vind het een kei goed programma, wij luisteren op zondagavond en dan is het gezellig onder het friet bakken.”