Piet en Annie uit Lieshout zijn 65 jaar met elkaar getrouwd: ‘Met de hele familie op pad voor een levenslooptoer’

Wie zette in 1964 een Dafje op het dak van zijn garagekan­toor?

17 juli EINDHOVEN - De foto is in 1964 gemaakt maar meer informatie schreef fotograaf Frans van Mierlo niet bij de negatieven. Een garage met op het dak van een kantoortje een Daf. Welk model zien we hier en waarom was het wagentje op het dak gehesen? Misschien kent iemand ook de man op de foto. Alle informatie is welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.