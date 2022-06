Piet van 77 loopt z'n 252e en laatste Kennedymars in Someren; eerste plek is hem geen blessures waard

Als de sokjes en de bloes maar onberispe­lijk wit zijn tijdens de Veteranen Sportdag in Elsendorp

‘Links! twee, drie, vier!’, klinkt het deze zondag steeds op het veld van sportpark De Dompt in Elsendorp. Want marcheren is een belangrijk onderdeel tijdens de sportdag voor veteranen van de R.K. Jonge Boerenstand en de R.K. Jonge Boerinnenbond. Het is voor het laatst dat de dag plaatsvindt, want het ontbreekt aan nieuwe aanwas.

