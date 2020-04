Piet Vullings (1941-2020) uit Deurne bracht operatietafels en ambulances naar Roemenië

De stichting brengt al sinds jaar en dag hulpgoederen naar Roemenië. De kringloopwinkel is daar in 2010 uit ontstaan. Sponsorgelden voor de transporten liepen terug, de winkel werd een nieuwe inkomstenbron. Johnny Mirer, penningmeester van de winkel en voorzitter van de stichting, heeft veel bewondering voor Vullings: ,,Hij was iemand die voor iedereen wilde zorgen en het voor iedereen goed wilde doen. Zo zorgde Piet er op zaterdag voor dat er iets warms te eten was voor de vrijwilligers. Het liefst nam hij iedereen mee naar Roemenië. ‘Dan zie je waarvoor je het allemaal doet’, zei hij dan.”

Dankbaar

Mirer was zelf met Vulling in 2016 voor het eerst in Roemenië. ,,We gingen in Bacau een supermarkt binnen toen er een voor mij vreemde vrouw naar Piet begon te roepen en zwaaien en op hem af kwam rennen. Zij was arts in het ziekenhuis daar en dankbaar voor wat hij had betekend. Piet glunderde altijd als hij vertelde wat ze allemaal hebben kunnen leveren: van ambulances tot operatietafels en zelfs iets simpels als een bankje voor de wachtkamer.”

Eric Welten ging acht keer als chauffeur mee met Vullings: ,,Piet sprak geen woord Roemeens, maar kon met die mensen lezen en schrijven. Hij was recht door zee én een man van afspraak is afspraak. Als hij zei ‘dat regel ik’ of ‘dat doe ik’ dan kwam het goed.”

Ze gaan er alles aan doen om in zijn geest door te gaan, benadrukt Mirer. ,,Zo gaat ter ere van hem binnenkort weer een transport naar Roemenië.” Welten: ,,Drie weken geleden zat ik met Piet nog aan tafel om daar over te praten.”

Profronde van Zeilberg

Vullings werd in 2010 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele verdiensten voor de gemeenschap en Zeilberg in het bijzonder. Zo was hij jarenlang leider en accommodatiebeheerder van de jeugdsoos daar, bestuurslid van de Profronde van Zeilberg én van gemeenschapshuis Den Draai. Visser zat ook in het organisatiecomité Zeilberg 75 jaar.

Piet Vullings laat een vrouw, kinderen en kleinkinderen achter. Het afscheid is zaterdag 4 april in besloten kring.